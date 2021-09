Responsável da Fiat Chrylser preso por suspeita de fraude em emissões de veículos Diesel

Sergio Pasini, um manager da Fiat Chrysler Automobiles, agora parte do grupo Stellantis, foi preso em Itália, revelou hoje a polícia daquele país.

Segundo fontes próximas ao assunto a prisão fazia parte de um inquérito que decorre nos EUA sobre emissões de gases poluentes emitidos por veículos a gasóleo.

«Confirmamos a detenção», disse a polícia à Reuters, em resposta a um e-mail.

A detenção segue-se a uma acusação nos EUA, no início deste ano, sobre acusações que incluíam conspiração para manipular veículos Diesel para enganar os testes de emissões governamentais, revelou uma das fontes.

Uma segunda fonte acrescentou que a prisão teve lugar na segunda-feira perto da cidade de Ferrara, no norte de Itália.

A unidade Stellantis FCA U.S. afirmou, em declaração por e-mail, que continuaria a cooperar plenamente com as autoridades relativamente à questão das emissões de gasóleo e não tinha mais nada a acrescentar para além das declarações anteriores feitas sobre o assunto.