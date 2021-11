Há 80 anos a Peugeot lançava o seu primeiro eléctrico

O Peugeot VLV, o primeiro veículo eléctrico criado pela Peugeot, foi lançado em 1941, durante a II Guerra Mundial. Sucesso do carro junto dos elementos da Resistência francesa levaram o ocupante Nazi a proibir a sua produção.

Estava-se em 1941, em plena II Guerra Mundial com as restrições de combustível a exigirem alternativas. Foi o caso da Peugeot que resolveu fabricar um pequeno carro elétrico, muito simples de conduzir e com o mínimo indispensável.

Além de pouco espaço para dois ocupantes, o seu interior estava equipado com um volante de três raios, um mostrador que só indicava a carga das baterias, dois pedais e o para-brisas funcionava manualmente com recurso a uma manivela. Tinha ainda uma escova para limpar o gelo criado no vidro, durante o inverno.

A produção desta Viatura Ligeira Elétrica, teve uma vida curta (até 1942) mas o suficiente para serem fabricadas 377 unidades. Foi proibida pela ocupação nazi em França, por se revelar um êxito comercial e ser muito útil aos elementos da resistência.