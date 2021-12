Elise, Evora e Exige no fim da linha

A Lotus anunciou o fim da produção de três dos seus mais carismáticos modelos. Durante 26 anos, Elise, Exige e Evora saíram das linhas que vão agora ser adaptadas para a produção do Emira, aquele que será o último modelo não eletrificado da marca.

Combinados, Elise, Exige e Evora representam 51.738 unidades, o equivalente a praticamente metade de toda a produção da Lotus ao longo dos seus 73 anos de história. Há ainda a considerar 9715 veículos produzidos que tiveram como destino parceiros da marca britânica, caso da GM (7200 carros entre Opel Speedster e Vauxhall VX220) e 2515 Tesla Roadster.

As últimas unidades a serem produzidas são as que se vêm nas imagens, que não serão vendidas, indo diretas para a coleção provada da marca. A saber, um Elise Sport 240 Final Edition amarelo, o último dos 35.124 produzidos; um Exige Cup 430 Final Edition com o número 10.497 e um Evora GT430 Sport cinza escuro com a placa 6117.

A produção do Emira, herdeiro das linhas de montagem, deverá arrancar na primavera, sendo o primeiro modelo da marca a resultar de um processo produtivo mais mecanizado, permitindo uma capacidade produtiva anual de 5000 unidades. Também na primavera de 2022 o fabricante irá revelar inédito SUV 100% eléctrico, a juntar ao já conhecido hípercarro desportivo igualmente elétrico, o Evija.