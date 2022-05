Seat lança scooter eléctrica

As necessidades de mobilidade estão a mudar à medida que cresce o número de pessoas a viver e a trabalhar em áreas urbanas, aumentando a necessidade e a procura de soluções de transporte personalizado.

Perante este contexto, a Seat decidiu avançar para um novo desafio e, embora continue empenhada no fabrico de automóveis, reconhece que são necessárias novas atitudes em prol das necessidades actuais e por isso está a expandir a sua gama de veículos para se adaptar a este mundo novo.

Surge assim a MÓ eScooter 125 totalmente eléctrica, apresentada esta terça-feira no mercado nacional. Sob um design moderno e compacto, é um veículo desenhado para responder àquilo que a nova geração precisa, oferecendo um método acessível e conveniente para se deslocar nas áreas urbanas e subúrbios. Alimentada por um motor eléctrico de 7kW (potência máxima: 9kW), equivalente a um motor de combustão de 125cc, a scooter da Seat conta ainda com uma bateria de iões de lítio de 5,6kWh que oferece uma autonomia até 133km com um único carregamento.

Em termos de performance, a MÓ eScooter 125 alcança os 0 aos 50km/h em apenas 3,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 95km/h.

Esta moto eléctrica vem equipada com faróis full LED, uma carroçaria bicolor, e espaço para armazenamento, debaixo do banco. Por trás dos comandos, o vidro frontal confere ao condutor uma boa protecção aerodinâmica, direccionando o fluxo de ar para cima. Na parte de baixo, a Seat MÓ eScooter 125 tem um descanso lateral e central, facilitando o estacionamento e o armazenamento, seja em casa ou em viagem.

Por fim, importa referir que esta scooter permite alternar entre três modos de condução: Eco, City e Sport. Desta forma, o condutor pode seleccionar o que melhor corresponde às suas necessidades.