Aiways apresenta o novo U6

A Aiways apresentou o novo U6 com as especificações técnicas para o mercado europeu. Importa referir que chega aos concessionários ainda no final deste ano.

O design deste novo modelo da marca chinesa é diferente do U5 e o tamanho também.

Com dimensões menores que o seu irmão mais velho, o U5, o novo modelo da Aiways nem por isso deixa de oferecer muito espaço, como no caso da bagageira que tem 1.260 litros com os bancos rebatidos ou 472 em modo normal.

O interior pauta por um estilo minimalista e premium, onde encontramos muita tecnologia e dois ecrãs digitais de alta resolução. O do painel de instrumentos apresenta-se com 8,2 polegadas, enquanto o do sistema multimédia - colocado na horizontal - conta com 14,6.

No que diz respeito às características técnicas, o U6 é alimentado por um motor elétrico com 218 cv e uma bateria de 62 kWh de capacidade, capaz de oferecer até 400 km de autonomia. Limitado electronicamente a uma velocidade máxima de 160 km/h, este novo crossover da Aiways pode ir dos 0 aos 100 km/h em sete segundos.