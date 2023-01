Estes são os automóveis mais seguros de 2022

O Euro NCAP distinguiu com o galardão «Best in Class» os automóveis com os melhores desempenhos, por categoria ou segmento, nas baterias de testes de segurança a que foram submetidos em 2022.

A grande estrela do ano foi a Tesla, com liderança em mais do que uma classe. A marca de eléctricos norte-americana o Model S foi eleito o mais seguro entre os Carros Executivos e o Model Y ultrapassou todos os SUV de segmento médio. Os dois obtiveram pontuação de 98% na avaliação aos sistemas de segurança, a alta de todos os carros testados em 2022. Na categoria destinada aos Grandes Familiares, o Hyundai IONIQ 6, modelo que estará em comercialização na Europa só na última metade de 2023, obteve a pontuação mais alta. Nas classes Pequenos Familiares e Grandes SUV, duas marcas chinesas em grande destaque: o ORA Funky Cat foi eleito o mais seguro dos pequenos familiares testados durante o ano passado, enquanto o WEY Coffee 01 dominou na categoria dos Grandes SUV, em que o Lexus RX mereceu menção honrosa.

