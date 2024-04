Televisões norte-americanas pedem debates entre Joe Biden e Donald Trump

Cinco cadeias de televisão norte-americanas pediram ao Presidente democrata e candidato à reeleição, Joe Biden, e ao ex-presidente e virtual candidato republicano, Donald Trump, que se comprometam a realizar debates televisivos.

O canal de notícias CNN noticiou hoje que as estações NBC, a CBS, a ABC e a Fox News enviaram uma mensagem a Biden e Trump com o pedido, na qual as cinco redes esperam que se juntem outros meios de comunicação social.

A carta, que ainda não foi finalizada e enviada às equipas de campanha dos dois candidatos esperados nas eleições de 05 de novembro, recorda que os debates eleitorais "desempenharam um papel vital em todas as eleições presidenciais dos últimos 50 anos, desde 1976", alcançando uma audiência de "dezenas de milhões" de cidadãos.

Os signatários da carta instam Biden e Trump, que ainda não foram nomeados pelos respetivos partidos mas que não têm rivais declarados, "a comprometerem-se publicamente a participar nos debates (...) antes das eleições de novembro".

"Embora seja demasiado cedo para convidar qualquer candidato, não é demasiado cedo para os candidatos que esperam cumprir os critérios de elegibilidade declararem publicamente a intenção de participarem nos debates", diz a carta.

Biden não se comprometeu publicamente a debater com Trump, embora não o exclua.

"Depende do comportamento dele", disse Biden no início de março, segundo a CNN.

Trump publicou nas redes sociais que vai debater "a qualquer hora, em qualquer lugar", apesar de em 2022 o Comité Nacional Republicano ter votado por unanimidade para se retirar da Comissão de Debates Presidenciais, que organizou os debates de campanha.

Nas eleições de 2020, quando Biden e Trump já disputavam a Casa Branca, a Comissão tomou a medida extraordinária de silenciar os microfones de ambos durante parte dos debates devido às repetidas explosões verbais do candidato republicano.

"Se há uma coisa em que os americanos podem concordar durante este período polarizado, é que o que está em jogo nestas eleições é excecionalmente elevado", afirmam as cadeias de televisão.

"Neste contexto, não há nada que substitua o facto de os candidatos debaterem entre si e com o povo americano as visões sobre o futuro da nação", acrescentam.