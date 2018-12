Estados Unidos em shutdown (pelo menos) até Janeiro

As negociações sobre o orçamento federal entre o Congresso e a Casa Branca, suspensas no sábado, deverão ser retomadas em 27 de Dezembro.

O encerramento parcial de administrações federais norte-americanas poderá durar até Janeiro, afirmou domingo o director do orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney.

"É muito possível" que o 'shutdown' [paralisação parcial vá para o novo Congresso", que deverá reunir-se pela primeira vez em 3 de Janeiro, disse Mulvaney.

Os democratas vão retomar no início de Janeiro o controlo da Câmara dos Representantes após a vitória eleitoral em Novembro e os republicanos ficarão em maioria no Senado, o que augura negociações difíceis entre as duas câmaras.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recusa aprovar um projecto de orçamento preparado pelo Congresso se não integrar o financiamento de um muro na fronteira com o México, no valor de cinco mil milhões de dólares.

A oposição democrata, que recusa votar este artigo do projecto, propõe alocar 1,3 mil milhões de dólares para melhorar o sistema de vigilância na fronteira.

Sem orçamento, muitos ministérios e agências governamentais fecharam as portas no sábado de manhã, deixando cerca de 800.000 funcionários em licença sem vencimento ou, em serviços considerados essenciais, forçados a trabalhar sem remuneração em pleno período de festas.

Mulvaney precisou que todos os empregados federais serão pagos até 28 de Dezembro e que será a partir desta data que os salários poderão ser afectados pelo "shutdown".