​Trump assegura que a retirada militar da Síria será "prudente"

A retirada das tropas norte-americanas da Síria será feita a um "ritmo adequado" e de forma "prudente", assegurou hoje o Presidente dos EUA, Donald Trump.

O Presidente dos EUA voltou hoje a criticar os média e a sua cobertura sobre a retirada das tropas norte-americanas da Síria, dizendo que não estão a retractar com rigor as suas intenções nessa região.

"Vamos sair (da Síria) a um ritmo adequado ao mesmo tempo que continuaremos a lutar contra o Estado Islâmico e a fazer tudo o que é prudente e necessário", escreveu hoje Donald Trump, no Twitter.

Trump denunciou a forma como o jornal The New York Times tratou na edição de segunda-feira as declarações do assessor nacional para a Segurança, John Bolton, que defendeu uma saída militar da Síria que assegurasse todos os interesses norte-americanos e dos seus aliados.

De acordo com o jornal, Bolton afirmara que as forças dos EUA ficariam na Síria até que os últimos elementos do auto-intitulado Estado Islâmico fossem derrotados.

Em Dezembro, o Presidente dos EUA anunciou a retirada dos cerca de dois mil soldados estacionados na Síria.