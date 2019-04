Israelitas escolhem novo parlamento

As mesas de voto abriram hoje em Israel para as eleições parlamentares que vão determinar se o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, permanece no poder.

As urnas abriram às 07h00 (03h00 em Cabo Verde) para os cerca de 6,4 milhões de eleitores, que vão eleger 120 deputados do parlamento (Knesset) e se confrontam com a hipótese de Netanyahu, indiciado por práticas de corrupção que devem ser esclarecidas após as eleições, perder o escrutínio. As primeiras projecções só deverão ser conhecidas por volta das 20:00 e os resultados oficiais só vão começar a ser divulgados no início da quarta-feira, mas, dado o estado fragmentado da política israelita, o veredicto final poderá demorar alguns dias até ser conhecido. Netanyahu, que tenta a quinta reeleição e a quarta consecutiva, tem clamado inocência e denunciou uma "caça às bruxas". O principal rival nestas legislativas, o general Benny Gantz, que lidera a lista centrista Azul e Branco [cores da bandeira do Estado judaico] prometeu "terminar com a corrupção" dos anos Netanyahu. No início da campanha, o partido de Netanyahu era considerado o vencedor antecipado, apesar da ameaça de corrupção que atinge o primeiro-ministro. No entanto, enfrenta agora o reforço da lista de Benny Gantz, ex-chefe de Estado-Maior que tem admitido a retirada de colonos de diversas regiões da Cisjordânia, apesar de nunca ter mencionado a solução de dois Estados. Numa campanha eleitoral caracterizada por frequentes acusações entre os dois principais candidatos, o conflito de Israel com os palestinianos e a possibilidade de um recomeço das negociações estiveram praticamente ausente dos discursos eleitorais. Um estudo de opinião divulgado a meio da semana passada pelo Canal 13, colocava o partido Likud em primeiro lugar com 29 lugares, mas o Azul e Branco surgia com um prognóstico de 28 deputados.

