Presidente do Quénia inaugura maior parque eólico de África

​O Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, inaugurou sexta-feira aquele que é considerado o maior parque eólico de África, um projecto que pretende reduzir os custos da electricidade no país e atrair investidores para a nação da África Oriental.

Kenyatta referiu que o Quénia é o único país africano a alcançar a meta de 75% de energias renováveis no seu ‘cabaz’ energético.

O projecto ‘Eólico do Lago Turkana’, que está ligado à rede energética queniana desde o ano passado, deverá produzir 17% da energia do país.

Este parque eólico lançado hoje oficialmente permitirá reduzir a dependência energética nos geradores a ‘diesel’.

O director executivo do projecto, Rizwan Fazal, considerou que a electricidade produzida por este parque eólico já contribuiu para uma redução do custo da energia, em declarações citadas pela agência Associated Press.