Boris Johnson é oficialmente o novo primeiro-ministro britânico

Boris Johnson já foi empossado pela Rainha Isabel II no Palácio de Buckingham.

Depois de ter sido o escolhido esta terça-feira para a liderança do Partido Conservador, Boris Johnson já foi formalmente indigitado pela Rainha Isabel II no Palácio de Buckingham.

O novo chefe do governo britânico chegou ao Palácio pelas 15h10, minutos após a Theresa May ter entregue a sua demissão. Pouco depois foi lançada uma fotografia pela Casa Real para a imprensa britânica da reunião, onde era possível ver Boris Johnson a fazer uma vénia à Rainha depois de esta lhe ter pedido formalmente para formar um novo governo.

Boris Johnson, o 14.º primeiro-ministro do reinado de Isabel II, foi empossado numa breve audiência no palácio de Buckingham, após a qual foi conduzido para a residência oficial, em Downing Street, onde fará uma declaração antes de começar a formar o governo.

A chegada ao palácio foi perturbada por manifestantes contra as alterações climáticas, que se atravessaram na estrada para tentar impedir a passagem do carro, e no exterior do palácio estavam activistas em defesa de um novo referendo ao Brexit, mas a polícia conseguiu evitar distúrbios.

Theresa May esteve em funções durante três anos, mas em maio anunciou a decisão de renunciar devido à dificuldade em completar o processo do Brexit.

À saída de Downing Street, May vincou que "a prioridade imediata é completar a saída da União Europeia de uma forma que funcione para todo o Reino Unido"

e acrescentou que, implementado com sucesso, o Brexit pode significar "um novo começo" para o país, "uma renovação nacional" que pode fazer ultrapassar "o tempo actual para o brilhante futuro o povo britânico merece".