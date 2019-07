Seis países da CEDEAO assinam acordo sobre segurança marítima

Côte d’Ivoire, Gana, Guiné, Libéria, Serra Leoa e Burquina Faso vão partilhar meios para proteger as respectivas zonas económicas exclusivas.

O Memorando de Entendimento assegura colaboração, coordenação e união de recursos para segurança colectiva do Domínio Marítimo da Zona F através de operações marítimas conjuntas contra a criminalidade.

Em comunicado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, é sublinhado que esta iniciativa é crucial para o surgimento e a sustentabilidade da “Economia Azul” desses estados, as quais abrangem diferentes sectores, incluindo a pesca, turismo, transporte, comércio e a exploração offshore.

O documento, divulgado no final da reunião, acrescentou que os Chefes de Marinha, Guarda Costeira e Gendarmaria reafirmaram o compromisso com o Processo de Yaoundé e os pactos relacionados com a prevenção e repressão de actos de pirataria, assaltos à mão armada contra navios e actividades ilícitas marítimas na África Ocidental e Central.

Os Chefes de Estado da CEDEAO em conjunto com a Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e a Comissão do Golfo da Guiné (CGG) adoptaram o Código de Conduta de Yaoundé na Cimeira de Junho de 2013, nos Camarões, que também estabeleceu a nova Arquitectura Regional composta por cinco Centros Marítimos Multinacionais interligados e 17 Centros Nacionais de Operações Marítimas.

A reunião de Accra foi o primeiro encontro dos Chefes de Estado-maior das operações Navais, os Chefes de Guarda Costeira e os Chefes de Estado-maior da gendarmaria nacional da CEDEAO da Zona marítima F.