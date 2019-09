Dorian perde força ao aproximar-se da Florida

​O furacão Dorian continua a perder intensidade e baixou para categoria 3, segundo informações actualizadas do National Hurricane Center (NHC), dos Estados Unidos.

A velocidade do vento baixou para os 200 quilómetros por hora. O furacão está a cerca de 168 quilómetros de West Palm Beach. O NHC pediu que os moradores da Florida continuem em alerta. “Deve-se notar que o novo trajecto previsto não impede o Dorian de afectar a costa da Flórida, já que grandes porções da costa permanecem no cone de incerteza do trajeto”, informou.

Ao atingir as Bahamas, o Dorian deixou pelos 5 mortos, segundo o balanço divulgado pelo primeiro-ministro Hubert Minnis, na tarde desta segunda-feira.

A tempestade arrancou telhados, derrubou linhas de energia e inundou casas.