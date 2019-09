Parlamento timorense volta a chumbar saída do PR para participar na AG da ONU

​O Parlamento Nacional de Timor-Leste, à semelhança do que aconteceu no passado, chumbou hoje a deslocação do Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, para participar na Assembleia-Geral (AG) da Organização das Nações Unidas.

Os deputados chumbaram com 27 votos contra, 20 a favor e uma abstenção o pedido de autorização do Presidente da República timorense para se deslocar à sede da ONU em Nova Iorque, Estados Unidos. Francisco Guterres Lu-Olo iria participar na 74.ª sessão da AG da ONU que se realiza esta terça-feira em Nova Iorque e que será presidida por Tijjani Muhammad-Bande, representante permanente da Nigéria junto da organização. No ano passado, o parlamento já tinha chumbado, em outubro, uma visita à Indonésia e em setembro o pedido de autorização do Presidente da República para visitar Nova Iorque e participar na Assembleia-Geral da ONU. Já em julho de 2018, o parlamento tinha chumbado um pedido de autorização de visita do Presidente a Portugal.

