Trinta e nove pessoas encontradas mortas em contentor no Reino Unido

​Trinta e nove pessoas foram encontradas mortas num contentor num camião, que se acredita ter vindo da Bulgária, divulgou hoje a polícia de Essex, no sudeste da Inglaterra.

O superintendente-chefe da polícia de Essex, Andrew Mariner, disse hoje que as autoridades estão a tentar identificar os 38 adultos e um adolescente.

Um cordão policial foi instalado no Parque Industrial Waterglade, em Thurrock, que permanece fechado.

Um homem da Irlanda do Norte, de 25 anos, foi preso por suspeita de homicídio.

As autoridades disseram que este processo de identificação deverá ser demorado.

Mariner declarou que o camião entrou no país no sábado e que a polícia está “a trabalhar em estreita colaboração” com vários parceiros para investigar o caso.