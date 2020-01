Infraestruturas e acordo de livre comércio são prioridades do BAD para 2020

​O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, elegeu os temas do financiamento das infraestruturas e o apoio à concretização do acordo de comércio livre como as principais prioridades do banco este ano.

"No final de contas, este acordo vai ser a maior coisa a acontecer em África, e é por isso que resolvemos, enquanto banco, focar a nossa atenção e os recursos neste ano", disse o banqueiro em declarações à imprensa em Abuja, a capital da Nigéria. "Vamos também continuar a fazer muita coisa na infraestrutura; estamos a trabalhar muito na autoestrada que ligará Lagos a Abidjan, cuja construção vai começar em 2022, mas o trabalho já está a ser feito", acrescentou Adesina, salientando ainda que uma grande aposta será feita também na energia, considerada "a fonte do desenvolvimento". Para o banqueiro nigeriano, que se candidata a mais um mandato à frente do BAD, o desempenho económico dos países africanos no ano passado foi muito positivo. "Basicamente, tivemos 37 a crescer entre 3 e 5%, e 20 países que crescem acima de 5%, isto é incrível", disse, apontando que o investimento directo estrangeiro no continente cresceu 11% em 2019. "Quando olhamos para a Ásia, que cresceu 4%, e para o mundo, que teve uma queda de investimento directo estrangeiro de 13% e os países desenvolvidos uma descida de 23%, temos de admitir que África está, na verdade, a portar-se muito bem", salientou.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.