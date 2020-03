Universidades de Lisboa e Coimbra suspendem todas as aulas presenciais

As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram esta segunda-feira as instituições de ensino superior em comunicado.

A medida insere-se num conjunto de medidas preventivas anunciadas pelas universidades no âmbito dos planos de contingência no combate ao surto de Covid-19.

No domingo também a universidade do Minho anunciou a suspensão por tempo indeterminado de todas as actividades lectivas no campus de Gualtar, em Braga A decisão foi tomada depois de um aluno ter sido infectado com o novo coronavírus.

Ao final do dia de ontem, o total de casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal tinha aumentado para 39, mais nove do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em “vigilância apertada”.

As informações foram transmitidas pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Segundo o governante, existem 10 hospitais de referência para a epidemia de Covid-19.

A Ordem dos Médicos (OM) recomendou também esta terça-feira o adiamento de “consultas presenciais não essenciais” para evitar a circulação de pessoas nas unidades de saúde, sugerindo ainda “consultas não presenciais” para “situações específicas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.

A Itália tornou-se no país mais afectado fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados, estando cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.

O novo coronavírus é uma família de vírus que pode provocar infeções respiratórias, como pneumonia.