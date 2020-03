Governo português declara estado de alerta em todo o país

O governo português decretou estado de alerta para o país, colocando “os meios de protecção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão".

De acordo com a Agência Lusa, o ‘briefing’ do Conselho de Ministros começou perto da 01h00 - reunião do executivo foi interrompida ao final da manhã de quinta-feira para que o primeiro-ministro, António Costa, se reunisse com todos os partidos com assento parlamentar -, tendo sido anunciadas as medidas adoptadas por aquele governo para fazer face ao novo coronavírus.

"O ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde vão declarar hoje, sexta-feira, o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, citada pela Lusa.

Na quinta-feira, o Primeiro-ministro português, António Costa, declarou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as actividades lectivas presenciais a partir de segunda-feira, devido à pandemia.

Além disso, António Costa anunciou o encerramento de discotecas, a redução da lotação máxima dos restaurantes, a limitação do número de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de desembarque dos passageiros de cruzeiros.

"Tal como já foi determinado em relação à região norte, será estendida a todo o país a limitação de visitas a lares de idosos", anunciou Costa conforme a Lusa.

Até o momento há 78 casos de coronavírus confirmados em Portugal, e não há registo de óbitos.