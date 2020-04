Bernie Sanders desiste da candidatura à Casa Branca

Joe Biden fica com 'caminho aberto' para concorrer à Casa Branca como candidato do Partido Democrata.

Bernie Sanders anunciou, esta quarta-feira, que retirou a candidatura à liderança do Partido Democrata, deixando, desta maneira, Joe Biden com 'caminho aberto' para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais do próximo mês de novembro.

De acordo com a notícia avançada pela estação televisiva norte-americana CNN, que cita informações veiculadas pelos responsáveis da campanha, o político de 78 anos formalizou a decisão através de uma chamada conjunta com o seu 'staff'.

Bernie Sanders, recorde-se, começou a campanha com resultados positivos nas três primeiras eleições primárias, realizadas nos estados de Iowa, New Hampshire e Nevada, mas acabou, entretanto, por perder terreno.

Joe Biden arrecadou uma série de vitórias durante o passado mês de março, começando com a Carolina do Sul e culminando no Michigan e na Florida, perfilando-se, assim, como principal favorito à liderança do Partido Democrata.