Mais de 20 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo

O novo coronavírus já infectou mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, desde o início da pandemia, mais de metade das quais no continente americano, de acordo com o último balanço feito pela France-Presse (AFP).

Segundo o balanço feito pela AFP a partir de fontes oficiais de vários países, às 22:15 GMT de segunda-feira, no total, foram registados 20.002.577 casos, incluindo 733.842 mortes.

Quatro em cada 10 casos confirmados de covid-19 são nos Estados Unidos da América (EUA) e no Brasil, os dois países mais afectados pela pandemia em todo o mundo, com 5.075.678 casos (163.282 óbitos) e 3.057.470 infecções (101.752 mortes), respectivamente.

Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais 44.348 casos de covid-19 e 457 mortes provocadas pela doença, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infecções, continua a ser o que contabiliza mais mortes (32.781), um número superior ao de países como França ou Espanha.

Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.586 pessoas.

Seguem-se Nova Jersey, com 15.878 mortes, Califórnia, com 10.416, Texas, com 9.201, e Massachusetts, com 8.741.

Em termos de infecções, a Califórnia registou 561.393, desde o início da pandemia, seguida da Florida, com 536.961, Texas, com 508.819, e Nova Iorque, com 421.336.

África contabiliza 23.582 mortos devido à COVID-19

O número total de mortes por covid-19 é hoje de 23.582 em África, continente com mais de um milhão de infectados pela doença, que afecta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.

O continente contabilizava hoje 23.582 mortes (mais 329 mortes nas últimas 24 horas) causadas pelo novo coronavírus, num universo de 1.055.964 de infectados (mais 8.746) , tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subido para 744.438 (mais 23.663), de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros desta organização.

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 593.577 infetados e 11.312 vítimas mortais. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 563.598 infectados e 10.621 mortos.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 2.883 casos e 32 mortos), seguindo-se Moçambique (2.411 casos e 16 mortos), Guiné-Bissau (2.088 casos e 29 mortos), Angola (1.679 infectados e 78 mortos) e São Tomé e Príncipe (878 casos e 15 mortos).