Liberdade de expressão é fundamental no combate à intolerância religiosa - ONU

​As Nações Unidas marcam neste 22 de Agosto, o Dia Internacional em Homenagem às Vítimas dos Actos de Violência Baseados em Religião ou Crença.

Segundo a ONU, o mundo continua a vivenciar actos contínuos de intolerância e violência a indivíduos, incluindo integrantes de comunidades e minorias religiosas.

No ano passado, o secretário-geral, António Guterres, lançou a Estratégia e Plano de Acção das Nações Unidas contra o Discurso de Ódio e um Plano de Acção para salvaguardar locais religiosos. Para a ONU, o debate aberto, construtivo e respeitoso pode desempenhar um papel positivo no combate ao ódio religioso, incitamento e violência.

As liberdades de religião ou crença, de opinião e de expressão, além do direito à reunião pacífica, e à liberdade de associação, são descritas, respectivamente, nos artigos 18, 19 e 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo a ONU, a defesa destes direitos tem um papel importante na luta contra todas as formas de intolerância e discriminação.

Para a organização, o exercício do direito à liberdade de opinião e expressão é fundamental para o fortalecimento da democracia e do combate à intolerância religiosa.