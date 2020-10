Sismo abala Grécia e Turquia

Um sismo de magnitude 7,0 ocorreu esta sexta-feira de manhã ao largo da ilha grega de Samos, no arquipélago do Dodecaneso, no sudeste do Mar Egeu, e foi fortemente sentido na Grécia e na Turquia, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Segundo os 'media' turcos, o abalo sísmico provocou o desmoronamento de vários edifícios no país. O sismo foi sentido em Istambul e em Atenas e teve origem no mar Egeu, a sudoeste e Izmir, terceira maior cidade da Turquia e perto da ilha grega de Samos. Até ao momento, de acordo com os meios de comunicação gregos, citando autoridades locais não foram registadas vítimas. Segundo o organismo de Gestão de Emergências e Desastres da Turquia, que o sismo ocorreu a uma profundidade de 16,5 quilómetros. Os meios de comunicação turcos relataram que o terramoto foi sentido nas regiões do Egeu e Mármara, onde Istambul está localizada.

