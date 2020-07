Unesco lamenta decisão da Turquia de transformar museu em mesquita

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, lamentou “profundamente” a decisão da Turquia de transformar o Museu Hagia Sophia numa mesquita.Cerca de mil anos após a sua criação, foi construída uma mesquita no local que existe como museu desde 1935.

O sítio foi aberto ao público em 537 como uma igreja cristã-ortodoxa.

A mudança foi informada pelo presidente do país, Recep Tayyip Erdogan,num comunicado divulgado na rede social Twitter, após um tribunal turco ter anulado o estatuto de museu deste património.

Em comunicado a directora-geral da agência, Audrey Azoulay, expressou “sérias preocupações” ao embaixador da Turquia junto à UNESCO, nesta sexta-feira, e afirmou que a decisão foi tomada sem qualquer discussão.

O presidente Erdogan já tinha prometido obter a conversão do sítio para uma mesquita, várias vezes, perante as reservas da UNESCO que enviou cartas às autoridades turcas, a lembrar das obrigações e compromissos legais assumidos com a agência, ao ser incluído na lista de Patrimónios Históricos Mundiais.

Recorda-se que uma das obrigações do país que abriga patrimónios mundiais é dar um aviso prévio à UNESCO sobre qualquer alteração de status, para que o tema seja levado à Comissão de Patrimónios e analisado pela agência.

Hagia Sophia é, segundo a UNESCO, uma obra de arte arquitectónica e que preserva um testemunho único das interacções culturais entre Europa e Ásia através de centenas de anos.

A directora da agência da ONU exortou a Turquia a iniciar um diálogo, “sem demoras”, para evitar qualquer detrimento do valor universal do Hagia Sophia e do seu estado de conservação, que deverá ser examinado agora pela Comissão do Património Mundial na próxima sessão.