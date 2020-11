Mais de 1,24 milhões de mortos por COVID-19 em todo o mundo

Mais de 1,24 milhões de óbitos e 49,3 milhões de infectados pelo novo coronavírus foram registados em todo o mundo desde a sua detecção na China, segundo um levantamento feito pela Agência France-Presse (AFP).

A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 matou pelo menos 1.243.513 pessoas no mundo desde que foi detectado em Dezembro de 2019, na China, de acordo com os dados recolhidos pela AFP junto de fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, foram notificados pelo menos 49.316.540 casos de infecção, dos quais, pelo menos 32.215.500 já são considerados curados.

O número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do número real de infecções, dado que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade de despistagem limitada, segundo a AFP.

Nas últimas 24 horas, foram registados 9.018 óbitos e 610.768 novos casos de infecção pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Os Estados Unidos com 1.149 novas mortes, a França (828) e a Índia (577) são os países que diagnosticaram o maior número de novas mortes nos seus relatórios mais recentes.

Com 236.099 mortes em 9.739.897 casos, os Estados Unidos são o país mais afectado em termos de mortes e infecções, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos, 3.810.791 pessoas foram declaradas curadas.

Os países mais afectados, depois dos Estados Unidos, são o Brasil, com 162.015 mortes e 5.631.181 casos, a Índia, com 125.562 mortes em 8.462.080 casos, o México, com 94.323 mortes e 955.128 casos, e o Reino Unido, com 48.475 mortes e 1.146.484 casos

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 110 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (105), da Espanha (83) e do Brasil (76).

Portugal contabiliza pelo menos 2.792 mortos associados à covid-19 em 166.900 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.184 casos (33 novos entre sexta e sábado), incluindo 4.634 mortes e 81.131 recuperados.

A América Latina e as Caraíbas totalizam 410.353 mortes para 11.543.865 casos, a Europa soma 301.666 mortes (12.234.059 casos), os Estados Unidos e Canadá 246.524 mortes (9.993.615 casos), a Ásia 175.761 mortes (10.950.295 casos), o Médio Oriente 63.808 mortes (2.708.942 casos), a África 44.460 mortes (1.855.858 casos) e a Oceânia 941 mortes (29.910 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pela AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correcções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exactamente aos publicados no dia anterior, informa a AFP.