UE acorda compra de até 160 milhões de doses da vacina da Moderna

A União Europeia chegou a acordo com a norte-americana Moderna para a aquisição de 160 milhões de doses da vacina contra a COVID-19. Anúncio foi feito esta terça-feira por Ursula Von der Leyen no Twitter.

"Amanhã vamos aprovar um sexto contrato para até 160 milhões de doses da vacina da Moderna", escreveu a presidente da Comissão Europeia na rede social, destacando ainda que a Europa está a "construir o mais vasto portfólio de vacinas contra a COVID-19" do Mundo.

A nota termina com von der Leyen a reiterar que "vacinas seguras e efetivas ajudam-nos a acabar com a pandemia".

Até ao momento, a Comissão Europeia já assinou contratos com três farmacêuticas para assegurar vacinas para a Europa quando se revelarem eficazes e seguras: a AstraZeneca (300 milhões de doses), a Sanofi-GSK (300 milhões) e a Johnson & Johnson (200 milhões).

A Comissão Europeia quer assegurar o acesso a seis potencias vacinas para a COVID-19 para distribuir na União Europeia (UE).

"Até agora, já concluímos três acordos, com a AstraZeneca, a Sanofi-GSK e a Johnson & Johnson, e já terminámos negociações com outras três produtoras de vacinas - a BioNTech e Pfizer, a Curevac e a Moderna -, portanto é provável que tenhamos um portefólio de cerca de seis vacinas promissoras", declarou Stella Kyriakides no passado dia 10 de Novembro.