ONU e Etiópia assinam acordo para acesso humanitário a Tigray

Um mês depois de um conflito mortal que isolou a região de Tigray, na Etiópia do mundo, as Nações Unidas disseram, esta quarta-feira de manhã, que o Governo da Etiópia assinou um acordo para permitir o acesso humanitário "desimpedido", pelo menos para áreas sob controle do Governo Federal após a declaração de vitória do Primeiro-ministro no fim-de-semana.

Este acordo, segundo a Associated Press (AP), irá permitir que os primeiros alimentos, remédios e outras ajudas cheguem à região de 6 milhões de pessoas que viram a fome aumentar durante os combates entre os governos federais e regional de Tigray. Cada um considera o outro como ilegal numa luta pelo poder que vem ocorrendo há meses.

O porta-voz humanitário da ONU, Saviano Abreu, disse que a primeira missão para realizar uma avaliação de necessidades começaria na quarta-feira.

“Obviamente, estamos a trabalhar para garantir que a assistência seja prestada em toda a região e para cada pessoa que dela precisar”, disse.

A ONU e os seus parceiros estão empenhados em se envolver com “todas as partes no conflito” para garantir que a ajuda a Tigray e as regiões vizinhas de Amhara e Afar seja “estritamente baseada nas necessidades” e de acordo com os princípios de humanidade, imparcialidade, independência e neutralidade.

O governo da Etiópia não comentou imediatamente, referiu a AP.

Por semanas, camiões carregados de ajuda foram bloqueados nas fronteiras de Tigray, e a ONU e outros grupos humanitários estavam cada vez mais ansiosos para obter acesso neutro e irrestrito a Tigray enquanto a fome ia aumentando e os hospitais ficavam sem suprimentos básicos, como luvas e sacos para corpos.

“Literalmente, temos funcionários que nos procuram para dizer que não têm comida para os filhos”, disse um trabalhador humanitário à Associated Press, em condição de anonimato devido à delicadeza da situação.

Mais de 1 milhão de pessoas em Tigray estão agora deslocadas, incluindo mais de 45 mil que fugiram para uma área remota do vizinho Sudão. As organizações humanitárias têm lutado para alimentá-los ao criar uma resposta à crise.

As comunicações e ligações de transporte permanecem quase completamente cortadas para Tigray, e o líder fugitivo do desafiador governo regional disse esta semana à AP que a luta continua apesar da declaração de vitória do primeiro-ministro Abiy Ahmed.

Permanece quase impossível verificar as afirmações de qualquer um dos lados, já que o conflito ameaça desestabilizar o país e todo o Chifre da África.

Há várias semanas que a ONU e outras organizações têm insistido cada vez mais na necessidade de alcançar cerca de 600 mil pessoas em Tigray que já dependiam de ajuda alimentar antes mesmo do conflito.

Agora essas necessidades aumentaram, mas Abiy resistiu à pressão internacional por diálogo e redução da escalada, dizendo que o seu governo não “negociará a soberania”.

No maior hospital do norte da Etiópia na capital de Tigray, Mekele, a equipa teve e suspender outras actividades para se concentrar no tratamento do grande número de feridos do conflito, e os sacos para cadáveres acabaram, disse o Comité Internacional para a Cruz Vermelha.

O CICV, uma das poucas organizações que viaja dentro da região de Tigray e suas fronteiras, relatou ter cruzado com comunidades abandonadas e campos de deslocados.

Dentro de Tigray, e entre a maioria dos refugiados da etnia Tigray no Sudão, as pessoas estão exaustas.

“O mundo não viu nada parecido. Nunca vi nada assim”, disse um refugiado ouvido pela Associated Press, parado à beira de um rio que as pessoas estavam a cruzar na terça-feira enquanto procuravam segurança.

“Quando o Dr. Abiy veio, nós vimo-lo como uma coisa boa”, disse ele. “Nossas esperanças se cumpriram, porque a conversa dele no início era doce como mel, mas agora o mel azedou.”