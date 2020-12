Reino Unido é o primeiro país a aprovar uso da vacina da Pfizer/BioNTech

As inoculações poderão começar nos próximos dias para pessoas de grupos prioritários.

O Reino Unido é o primeiro país no mundo a aprovar o uso generalizado da vacina desenvolvida em conjunto pela Pfizer e pela BioNTech contra a Covid-19, tem estado a avançar, esta manhã, a BBC. A reguladora britânica, a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), anunciou que as inoculações poderão começar nos próximo dias para pessoas que façam parte de grupos prioritários.

O governo liderado por Boris Johnson já encomendou 40 milhões de doses desta vacina - o que permitirá vacinar 20 milhões de pessoas, uma vez que esta vacina requer duas injeções.

Cerca de 10 milhões de doses devem ficar disponibilizadas em breve, pois o primeiro lote vai chegar ao Reino Unido no espaço de dias.

Ainda segundo a BBC, o governo britânico já reagiu à aprovação da vacina da Pfizer e da BioNTech por parte da MHRA. O ministro da Saúde, Matt Hancock, congratulou-se no Twitter pelo facto do Reino Unido ser o "primeiro país no mundo" a aprovar esta vacina para distribuição pela população.

"A ajuda está a caminho. A MHRA autorizou formalmente o uso da vacina da Pfizer/BioNTech para a Covid-19. O NHS (o serviço nacional de saúde britânico) está pronto para começar a vacinar no início da próxima semana", afirmou Hancock.