Trump falta à tomada de posse de Joe Biden

De volta ao Twitter, depois de uma suspensão temporária, o presidente cessante dos EUA disse que vai quebrar a tradição e não vai estar presente na tomada de posse de Joe Biden.

"Para todos aqueles que têm perguntado, eu não vou estar na tomada de posse a 20 de Janeiro", tweetou o presidente cessante.

A declaração de Trump surge dois dias depois da invasão do Capitólio por apoiantes do presidente cessante dos EUA que contestavam os resultados das eleições de Novembro.

Estes confrontos entre a polícia e os desordeiros interromperam a sessão das duas câmaras do Congresso para ratificar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, o que só aconteceu no dia seguinte.

Esta é a última etapa antes da tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, a 20 de Janeiro.

Agora ganha cada vez mais força a possibilidade de haver recurso à 25.ª Emenda da Constituição para afastar Donald Trump da Casa Branca, acusado de incitar os apoiantes à invasão do Capitólio. Esta possibilidade está a ser defendida por numerosas vozes nos Estados Unidos, nomeadamente pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Os líderes democratas querem que o vice-presidente Mike Pence afaste desta forma Trump, assumindo a presidência interina, para impedir o Presidente cessante de actuar nas duas últimas semanas do mandato.