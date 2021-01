Investigadores detectam duas variantes do coronavírus nos EUA

Novas estirpes poderão ser mais contagiosas do que as já existentes.

Investigadores norte-americanos detectaram duas variantes do vírus SARS-CoV-2 com um comportamento semelhante à da variante britânica e que poderão ser mais contagiosas que a que atinge o país, segundo um estudo preliminar divulgado na quarta-feira.

Uma das variantes sofreu uma mutação semelhante à registada no Reino Unido, enquanto outra, nunca vista, foi detectada em Columbus, no estado do Ohio, onde se tornou na variante dominante em poucas semanas.

"A variante de Columbus tem a base genética de casos semelhantes que estudámos, mas apresenta três mutações que significariam uma evolução muito importante", afirmou o professor de patologia da Universidade de Ohio State, Dan Jones, citado pela agência noticiosa Efe.

As mortes por covid-19 têm vindo a aumentar de forma acentuada nos últimos dois meses e meio (entre segunda e terça-feira foram registados 4.327 óbitos) no território norte-americano e os novos casos diários de infecção pelo novo coronavírus rondam, em média, os 250 mil.

No total, as vítimas mortais registadas no país já são mais de 380 mil, segundo a universidade norte-americana Johns Hopkins, um indicador que cada vez mais se aproxima do número de norte-americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial (cerca de 407.000).

Já os casos de infecções, desde o início da pandemia, já superam os 22 milhões.