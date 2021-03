Brasil regista mais de 36 mil casos e 1.057 óbitos em 24 horas

O país aproxima-se das 280 mil vítimas mortais causadas pela Covid-19.

O Ministério da Saúde brasileiro divulgou no boletim epidemiológico desta segunda-feira a existência de 36.239 novos contágios e 1.057 mortes nas últimas 24 horas. Os números são bastante mais baixos do que tem acontecido ultimamente, algo que é frequente às segundas-feiras e que se deve a atrasos no reporte de dados no fim de semana.

O Brasil acumula 11.519.609 casos confirmados e 279.286 óbitos.

O número de recuperados ascende a 10,1 milhões de pessoas. O governo brasileiro refere ainda que 1,1 milhões de pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

São Paulo é o estado brasileiro mais afectado pela pandemia ao somar um total acumulado de 2,2 milhões de infectados e 64 mil mortes.