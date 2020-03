Portugal com oito casos confirmados, Brasil com três

Portugal tem mais casos confirmados do novo coronavírus, elevando para oito o número de casos confirmados, revelou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Depois de ontem ter sido confirmado mais um caso de coronavírus, hoje foram confirmados novos casos. Segundo a DGS os infectados são de dois homens que estão internados no Porto.

No total, Portugal tem oito casos confirmados de Covid-19. Os doentes estão internados em hospitais do Porto, Coimbra e Lisboa.

No boletim divulgado ao final do dia de quarta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, a DGS informava que estavam registados 117 casos suspeitos.

No Brasil foi também confirmado ontem um terceiro caso positivo de contágio pelo novo coronavírus no país, em São Paulo. O governo acrescentou que aguarda os resultados da contra-análise de um possível quarto infetado.

"O Ministério da Saúde, a secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a secretaria municipal da Saúde de São Paulo confirmaram um terceiro caso importado de coronavírus no Brasil. Além desse, investigam outro possível caso confirmado de coronavírus na capital paulista. Os exames de contraprova estão a ser realizados", informou a pasta da Saúde na rede social Twitter.

O ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, disse também esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o terceiro caso confirmado é um colombiano de 46 anos, administrador de empresas, que vive em São Paulo, e que viajou recentemente para a Europa, onde passou por Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, regressando posteriormente ao Brasil.

Já o quarto caso, cujo primeiro exame deu positivo para coronavírus e que aguarda os resultados da contra-análise, é uma adolescente de 13 anos, que também vive em São Paulo, e que viajou no dia 21 de Fevereiro para Lisboa e, no dia seguinte, partiu para Itália, onde esteve nas cidades de Milão e Dolomitas.

A jovem regressou ao Brasil no domingo, após se ter lesionado em Itália.

De acordo com a pasta da Saúde, o Brasil tem neste momento 531 casos suspeitos, tendo já descartado 315 outros casos.

Na quarta-feira da semana passada, foi confirmado o primeiro caso positivo de contágio no Brasil: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de Fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália.

Já no último sábado, um paciente de 32 anos, que apresentou sintomas também após regressar de Itália, tornou-se no segundo infetado pelo novo coronavírus no país sul-americano.

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a registar a primeira infeção pelo vírus.

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, no final do ano passado.

O surto de Covid-19, detectado em Dezembro, na China, e que pode causar infecções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infectou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

A Itália, o país mais afectado na Europa, anunciou na quarta-feira o encerramento de todas as escolas e universidades a partir de hoje e até 15 de Março, como medida de precaução face à epidemia de Covid-19, que no país já matou mais de 100 pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.