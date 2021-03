Covid-19: 45 mil novos casos detectados em França nas últimas 24 horas

Os números da epidemia continuam a subir em França com mais de 45 mil novos casos nas últimas 24 horas, segundo anunciaram hoje as autoridades, e com novas medidas sanitárias alargadas ao resto do território.

França registou 45.641 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos para 4.424.087. Este é um dos números mais elevados das últimas semanas, mostrando uma tendência ascendente. Devido ao aumento de novos casos, o ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou hoje que mais três departamentos franceses, num total de 19, estão em confinamento e outras regiões passam a um controlo mais apertado. O ministro alertou ainda que há cada vez mais jovens internados nos hospitais franceses devido à variante detectada no Reino Unido. Há actualmente 27.036 pessoas internadas nos hospitais devido ao vírus e 4.709 desses pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, mais 58 do que na véspera. Morreram em França 225 pessoas devido ao vírus desde quarta-feira, elevando o total de óbitos no país para 93.378. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

