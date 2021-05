Dilma Rousseff classifica de "genocídio" gestão de Bolsonaro na pandemia

A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff classificou, esta quarta-feira, de "genocídio" a gestão da pandemia feita pelo actual chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, durante uma cerimónia na Cidade do México em que foi recebida como convidada de honra.

"O meu país vive uma situação difícil. Temos a presença do neoliberalismo que, com um Governo neofascista, é responsável talvez por um dos maiores processos de genocídio da história da humanidade", disse a ex-presidente (2011-2016) em referência às mais de 425 mil mortes que o novo coronavírus já fez no Brasil.

No Salão dos Cabildos da câmara municipal, perante a chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, a antiga presidente brasileira considerou que o atual Governo do seu país "entregou uma população inteira à morte" e voltou "a uma situação terrível de insegurança alimentar".

O Brasil regista desde o início da pandemia, 15.359.397 casos de infecção e 428.034 óbitos.

Segundo os dados disponibilizados, a taxa de letalidade no país é de 2,8% e a taxa de mortalidade de 203,7 por 100 mil habitantes. A taxa de incidência, de acordo com as autoridades, é de 7.308 por 100 mil habitantes.

Há ainda a registar mais de 13.8 milhões de pessoas recuperadas e mais de um milhão em acompanhamento.