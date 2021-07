Vacina da Sinopharm produz respostas de anticorpos mais fracos contra variante Delta

A vacina contra o SARS-CoV-2 desenvolvida pela Sinopharm produz respostas de anticorpos mais fracos contra a variante Delta, segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade do Sri Jayewardenepura, bem como do Conselho Municipal de Colombo no Sri Lanka, e da Universidade de Oxford no Reino Unido.

De acordo com a agência Reuters, os níveis de anticorpos, nas pessoas que receberam a vacina BBIBP-CorV da Sinopharm tiveram uma redução de 1,38 vezes na resposta imunitária para a variante Delta, em relação a uma versão mais antiga do coronavírus identificada pela primeira vez em Wuhan. A variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia no final do ano passado, tornou-se desde então a versão dominante do vírus em todo o mundo e está por detrás de um recente surto de infecções relatadas em muitos países incluindo a Grã-Bretanha, Indonésia, Estados Unidos e Coreia do Sul. Tem sido detectada em mais de 90 nações em todo o mundo. Segundo um estudo publicado na passada segunda-feira, a vacina da Sinopharm, da China National Pharmaceutical Group, também mostrou uma diminuição de até 10 vezes nos níveis de anticorpos para a variante Beta, encontrada pela primeira vez na África do Sul. Os investigadores disseram não ter encontrado diferenças significativas nos níveis de anticorpos para as duas variantes do soro sanguíneo das pessoas vacinadas em comparação com o soro das pessoas que tinham sido naturalmente infectadas. A Reuters refere que tal facto sugeriu que a vacina Sinopharm pode ser capaz de induzir respostas baseadas em anticorpos contra as duas variantes semelhantes aos níveis observados após a infecção natural. A vacina contra COVID-19 que requer duas doses é uma das mais utilizadas na China, e a Sinopharm concordou em fornecer até 170 milhões de doses à iniciativa COVAX até meados de 2022.

