África com mais 11.799 novas infecções nas últimas 24 horas

A África Austral continua a ser a região mais afectada do continente, com 3.842.432 casos e 107.557 mortes.

África registou 11.799 novas infecções de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 8.146.310 casos, dos quais 7.480.123 recuperaram, de acordo com os dados oficiais mais recentes divulgados este domingo.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas mais 25.405 doentes com covid-19 foram dados como recuperados.

Este organismo reviu também em baixa o número de mortes no continente desde o início da pandemia, o qual é agora de 206.179 (menos 23 do que os avançados no sábado).

A África Austral continua a ser a região mais afectada, só na África do Sul contabilizam-se 2.880.349 casos e 86.116 óbitos.

O Norte de África atingiu os 2.482.007 infectados com o vírus SARS-CoV-2 e 66.278 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 956.635 infecções e 19.785 mortos, enquanto a região da África Ocidental regista 635.469 casos de infecção e 9.306 mortes. A África Central é a que tem menos casos de infecção e de mortes, com 229.767 casos e 3.253 óbitos.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 24.442 mortes e 699.224 infectados, seguindo-se o Egipto, com 16.951 óbitos e 296.276 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infecções em todo o continente, 918.126 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 13.876 óbitos associados à doença.

Nos países de língua oficial portuguesa, Moçambique contabiliza 1.903 mortes associadas à doença e 149.981 infectados acumulados desde o início da pandemia, seguindo-se Angola (1.388 óbitos e 52.307 casos), Cabo Verde (329 mortes e 37.052 infecções), Guiné Equatorial (137 óbitos e 11.063 casos), Guiné-Bissau (130 mortos e 6.078 infectados) e São Tomé e Príncipe (43 óbitos e 3.025 infecções).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.