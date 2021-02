Covid-19: África com mais 712 mortos e 11.965 infetados nas últimas 24 horas

África registou nas últimas 24 horas mais 712 mortes por covid-19 para um total de 96.241 óbitos, e 11.965 novos casos de infecção, segundo os mais recentes dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infectados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.690.488 e o de recuperados nas últimas 24 horas é de 15.083, para um total de 3.222.163 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser região mais afectada, com 1.757.406 infectados e 52.317 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.479.253 casos e 46.869 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, com 1.117.406 infectados e 30.849 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 373.244 infecções e 7.049 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infecções é de 349.557 e o de mortes ascende a 4.381.

A África Central tem 92.325 casos e 1.645 óbitos.