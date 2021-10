Grandes empresas querem transportes com emissão zero de carbono até 2040

Cerca de 90% do comércio mundial é transportado por mar. O transporte marítimo global é responsável por quase 3% das emissões globais de CO2 e o sector está sob crescente escrutínio para se tornar mais limpo.

Nove grandes empresas, incluindo Amazon, Ikea e Unilever, assinaram um acordo, iniciativa da organização sem fins lucrativos Aspen Institute, cujo objectivo é o de transportar carga apenas em navios com emissão zero de carbono. As multinacionais esperam que esta meta “agressiva” leve a indústria de transporte marítimo, altamente poluente, a descarbonizar-se mais depressa. E impõem um prazo máximo de 19 anos.

O transporte marítimo de carga produz um bilião de toneladas de poluição por ano e os críticos dizem que os operadores não estão a fazer o suficiente para cumprir as metas do Acordo de Paris sobre as emissões.

Elisabeth Munck af Rosenschöld, do IKEA Group, disse que trabalhar com outras pessoas foi crucial para o desenvolvimento de soluções de combustível para transporte marítimo. “A voz dos donos da carga é importante, já que somos uma das partes interessadas para possibilitar a transformação do sector”, sublinhou à Reuters.

Entretanto, grupos ambientalistas da coligação Ship It Zero já referiram que os compromissos anunciados são “históricos, mas muito fracos” e encorajaram os signatários a mudar totalmente para navios com emissões zero até 2030.

As Nações Unidas têm como objetivo reduzir os gases de efeito de estufa da indústria em 50%, em relação aos níveis de 2008, até 2050, com pedidos cada vez maiores para uma meta mais ambiciosa: descarbonização total até 2050.

As empresas que assinaram o acordo Carbono Zero até 2040

Amazon

Brooks Running (empresa americana de equipamentos desportivos)

Frog Bikes (fabricante de bicicletas do Reino Unido)

Ikea

Inditex (proprietária da Zara)

Michelin

Patagonia (empresa americana de roupas)

Tchibo (rede alemã de comércio)

Unilever (multinacional anglo-neerlandesa)