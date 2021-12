Opositor no Benim condenado a 10 anos de prisão num processo por traição

O opositor Joël Aïvo, professor de direito cuja candidatura às eleições presidenciais de Abril no Benim foi rejeitada, foi condenado hoje a 10 anos de prisão por traição e branqueamento de capitais, disseram fontes judiciais à agência France-Presse.

Detido há oito meses, o académico negou as acusações de "conspiração contra a autoridade do Estado" e "branqueamento de capitais" que pesavam contra si no tribunal de repressão de crimes económicos e terrorismo (Criet), que o condenou após um julgamento que durou 16 horas.

Joël Aïvo foi detido a 15 de Abril em Porto-Novo, um dia após o anúncio da reeleição do Presidente do Benim, Patrice Talon, com mais de 86% dos votos.

O opositor compareceu ao Criet, um tribunal especial criado em 2016, juntamente com Alain Gnonlonfoun, o responsável financeiro do movimento 'Dynamique Aïvo', e dois militares, um destes reformado.

"Estou a sofrer uma vingança política (...). Sabia que as minhas ideias iriam atrapalhar", declarou Aïvo na segunda-feira, na abertura do julgamento.

O Criet é considerado pela oposição um instrumento legal para amordaçar a oposição do Benim.

À partir de quinta-feira, este mesmo tribunal irá julgar Reckya Madougou, ex-ministra presa poucas semanas antes das eleições sob a acusação de querer assassinar uma figura política para impedir as eleições e desestabilizar o país.

A violência irrompeu na semana anterior à votação em vários municípios do centro do país e os manifestantes bloquearam as estradas principais, interrompendo o tráfego de sul a norte.

Os manifestantes, que denunciaram a ausência de uma oposição credível nas eleições de Abril, foram dispersados com gás lacrimogéneo e com munição real pela polícia.

Patrice Talon, empresário extremamente rico que fez fortuna com o algodão, eleito pela primeira vez em 2016, é acusado pelos opositores de ter levado o Benim a um regime de cariz autoritário.

As principais figuras da oposição no Benim estão, em grande parte, no exílio.