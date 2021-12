Um palestiniano morto em confrontos com forças israelitas na Cisjordânia

Um palestiniano morreu hoje na sequência de confrontos com as forças israelitas na Cisjordânia ocupada, anunciaram fontes médicas e de segurança.

De acordo com fontes palestinianas, o homem, de 31 anos, morreu depois de ter sido atingido por tiros na cabeça, durante confrontos no bairro de Ras al-Ain, em Nablus.

A polícia israelita disse que agentes das forças especiais, apoiados por soldados, detiveram um suspeito em Nablus e apreenderam uma arma semi-automática.

"Quando as forças especiais terminaram a operação e deixaram o local, foram lançados engenhos explosivos de curto alcance", indicou a polícia, em comunicado.

"As forças responderam com tiros disparados na direcção dos atacantes e aparentemente atingiram um deles, retirado do local por médicos do Crescente Vermelho", acrescentou.

Apesar de Israel não manter uma presença permanente nas localidades palestinianas da Cisjordânia, as forças de segurança israelitas efectuam operações e procedem a detenções, acções que, por vezes, resultam em confrontos.

Cerca de 475 mil colonos israelitas vivem na Cisjordânia, onde residem mais de 2,8 milhões de palestinianos.