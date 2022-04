Macron e Le Pen vão à 2.ª volta. Presidente venceu, mas festa foi pequena

O presidente francês cessante, Emmanuel Macron, obteve 27,42% dos votos na primeira volta das eleições presidenciais em França, segundo o Ministério do Interior e quando estão contados 89% dos sufrágios.

Os resultados provisórios, divulgados na internet pelo referido ministério, indicam que a candidata da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, conseguiu 24,6 % dos votos e que o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon obteve 20,8%.

A abstenção situa-se nos 27%.

As cidades onde os votos ainda não foram contados são algumas das maiores da França, incluindo Paris.

Macron e Le Pen disputarão a segunda volta a 24 de Abril e o presidente francês poderá ser reeleito segundo sondagens realizadas hoje após a primeira volta.

Macron conta com entre 54% e 51% das intenções de voto contra 46%-49% para Le Pen, o que significa que a disputa seria muito mais renhida do que há cinco anos, quando o presidente ganhou com 66,1% dos votos e a candidata da União Nacional obteve 33,9%.