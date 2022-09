ONU alerta para "emergência silenciosa" de refugiados no Uganda

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) advertiu hoje que quase 100.000 refugiados chegaram ao Uganda este ano, uma "emergência silenciosa" que envolve "enormes necessidades".

No meio das crescentes necessidades humanitárias dos 96.000 refugiados que fugiram para o Uganda desde o início do ano, a ACNUR e os seus parceiros necessitam "urgentemente" de 68 milhões de dólares (cerca de 67,6 milhões de euros) para fornecer assistência e serviços básicos, disse a agência através de um comunicado.

A resposta humanitária está a tornar-se cada vez mais complicada à medida que os refugiados do Sudão do Sul e da República Democrática do Congo (RDCongo) continuam a fugir da violência e a procurar segurança no Uganda.

No início de 2022, o Uganda já acolhia mais de 1,5 milhões de refugiados, o que o tornava um dos maiores países de acolhimento de refugiados do mundo e o maior de África.

O Uganda é também um líder mundial na promoção da coexistência pacífica e da instalação de refugiados entre as comunidades de acolhimento, de acordo com a ACNUR.

Contudo, até ao final de Agosto, a agência da ONU tinha recebido apenas 38% do seu pedido de financiamento de 343,5 milhões de dólares de 2022 para responder às necessidades dos refugiados no Uganda.

"O ACNUR e os seus parceiros precisam de contribuições financeiras urgentes para satisfazer as necessidades indispensáveis dos novos refugiados que chegam ao Uganda", disse o representante da agência da ONU no país africano, Matthew Crentsil.