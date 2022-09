Venezuela pronta para abastecer mercado mundial de petróleo e gás

O Presidente venezuelano afirmou que o país está pronto para abastecer o mercado mundial de petróleo e gás de forma "estável e segura", "em coordenação" com a aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia.

Nicolás Maduro disse na quarta-feira que "a Venezuela está pronta e preparada para desempenhar o seu papel e abastecer o mercado do petróleo e do gás com o petróleo e gás de que a economia mundial necessita (...) em coordenação com a OPEP+", uma aliança que reúne 11 países que seguem as directrizes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

O chefe de Estado, acompanhado pelo secretário-geral da OPEP, Haitham Al-Ghais, que cumpre uma visita à Venezuela, disse que o país tem vindo a "recuperar substancialmente" a sua indústria petrolífera da "corrupção de uma máfia" que "destruiu" a "estrutura fundamental de moral e funcionamento".

Maduro adiantou que o país, que tem as maiores reservas de petróleo bruto do planeta, também está pronto para "aumentar, de forma progressiva e acelerada", a produção de produtos refinados e fertilizantes.

"A Venezuela tem uma oferta muito importante em termos de qualidade e quantidade de fertilizantes para os nossos irmãos no mundo, para a Colômbia, Peru, República Dominicana e para todos aqueles no mundo que precisam de fertilizantes de qualidade a um bom preço", explicou.

Por outro lado, o Presidente disse que as "sanções irracionais, injustificadas e ilógicas" contra a Rússia, resultantes "do conflito armado na Ucrânia", "levaram o mundo à loucura" nos últimos meses.

"A Europa está condenada a perder em todos os seus aspectos económicos, energéticos, e em todas as suas dimensões", acrescentou.

Horas antes, Al-Ghais assegurou que a Venezuela desempenhará um papel fundamental na resposta à procura mundial de energia, que, estimou, irá aumentar nas próximas duas décadas.

O dirigente chegou na terça-feira naquela que é a sua primeira visita à Venezuela após ter sido nomeado secretário-geral da OPEP em Janeiro, cargo que assumiu a 01 de gosto, para os próximos três anos.