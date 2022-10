As felicitações do mundo pelo regresso de Lula à presidência do Brasil

Lula da Silva venceu a segunda volta das presidenciais brasileiras, derrotando Jair Bolsonaro pela mais curta margem de sempre das eleições no país sul-americano.

Lula da Silva reencontra-se com a História ao regressar à Presidência do Brasil, após vencer domingo a segunda volta das presidenciais brasileiras, derrotando Jair Bolsonaro pela mais curta margem de sempre das eleições no país sul-americano.

A vitória de Lula, que obteve 60.329.149 votos (50,90%) enquanto Jair Bolsonaro se ficou pelos 58.197.923 votos (49,10%), numa altura em que encontram apuradas 99,97% das secções de voto, começou a desenhar-se quando o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil tinha concluído o escrutínio em 67,76% das secções.

Com este resultado, Jair Bolsonaro não conseguiu evitar a derrota nas eleições presidenciais de hoje, perdendo na segunda volta contra o ex-chefe de Estado Lula da Silva, tornando-se no primeiro presidente brasileiro a não ganhar uma reeleição.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o primeiro a felicitar o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, e manifestou-se certo de que o seu mandato corresponderá a um período promissor nas relações com Portugal.

"O Presidente da República felicita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em Janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados", lê-se numa mensagem publicada no portal oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa já anunciou a intenção de estar presente na posse de Lula da Silva, em 1 de Janeiro de 2023, em Brasília.

Sucederam-se muitas mensagens de felicitações, designadamente do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que enquanto secretário-geral do PS, tinha manifestado dias antes do escrutínio apoio a Lula da Silva.

Na sua mensagem, António Costa afirmou que já teve a oportunidade de "felicitar calorosamente" Lula da Silva pela sua eleição como presidente do Brasil e manifestou "grande entusiasmo" com a perspectiva de trabalho conjunto nos próximos anos.

"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula da Silva pela sua eleição como presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Outras mensagens de felicitações pela eleição vieram dos mandatários dos países do continente americano, como Argentina, Cuba, Bolívia, Chile, México e também da Europa, como do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e do presidente francês, Emmanuel Macron.

O presidente norte-americano, Joe Biden, também se associou às felicitações a Lula da Silva, manifestando empenho em "continuar a cooperação" entre os dois países.

"Envio as minhas felicitações a Luiz Inácio Lula da Silva pela sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil, após eleições livres, justas e credíveis", afirma o chefe de Estado norte-americano, na declaração, acrescentando: "Estou ansioso por trabalhamos juntos para continuar a cooperação entre os nossos dois países nos próximos meses e anos".

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, felicitou igualmente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, com quem está "ansioso por trabalhar", nomeadamente em temas que ambos consideram prioritários como "a protecção do ambiente".

O primeiro-ministro canadiano utilizou a rede social Twitter para demonstrar o seu apoio a Lula da Silva, presidente eleito no Brasil. "O povo do Brasil falou. Estou ansioso por trabalhar com @LulaOficial", afirmou.

Na sua primeira declaração após ser anunciada a vitória, Lula da Silva disse que o povo brasileiro é "o grande vencedor" das eleições e declarou-se pronto para governar o país "numa situação muito difícil", após terem tentado enterrá-lo "vivo".

"Hoje chegamos ao final de uma das eleições mais importantes. Hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro", declarou Luiz Inácio Lula da Silva, na sua sede de candidatura, em São Paulo.

Nas suas primeiras palavras após a confirmação da sua eleição como presidente da República do Brasil, Lula da Silva afirmou-se como "um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira".

"Tentaram enterrar-me vivo e eu estou aqui", disse, perante apoiantes.

O processo judicial que marcou Lula da Silva foi referido pelo presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, que na sua mensagem de felicitações considera que a vitória de Lula da Silva significa ter sido "feita justiça ao restaurar-se a vibrante democracia brasileira".

"Parabéns Amigo Lula! Parabéns Povo Brasileiro! Justiça foi feita ao restaurar-se a vibrante democracia brasileira e assim corrigirem-se os graves atropelos ao Estado de Direito, as graves injustiças na perseguição e manipulação do poder judicial contra Lula", escreve Ramos-Horta na sua mensagem de felicitações.

Também o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, felicitou Lula da Silva pela sua vitória e desejou o reforço das relações bilaterais.

"Umaro Sissoco Embaló deseja que o Brasil e a Guiné-Bissau trabalhem juntos e fortaleçam as excelentes relações bilaterais existentes entre os dois países", refere uma mensagem na página oficial da Presidência guineense na rede social Facebook.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, deu os parabéns a Lula da Silva, e considerou que as eleições deste domingo, "pacíficas e bem organizadas", demonstraram "a solidez das instituições brasileiras e da sua democracia".

"A União Europeia elogia em particular o Tribunal Eleitoral pela forma eficaz e transparente como conduziu o seu mandato constitucional ao longo de todas as fases do processo eleitoral, demonstrando mais uma vez a solidez das instituições brasileiras e da sua democracia", lê-se na declaração de Borrell.

O derrotado Jair Bolsonaro ainda não comentou a vitória de Lula da Silva.