"Tentaram enterrar-me vivo", mas "estou aqui para governar o país"

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, afirmou domingo à noite que o povo brasileiro é "o grande vencedor" das eleições e declarou-se pronto para governar o país "numa situação muito difícil", após terem tentado enterrá-lo "vivo".

"Hoje chegamos ao final de uma das eleições mais importantes da nossa história. Hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro", declarou Luiz Inácio Lula da Silva, na sua sede de candidatura, em São Paulo, perante apoiantes e membros do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos que o apoiaram na corrida eleitoral.

"Agradeço de coração" aos brasileiros, repetiu, no seu discurso.

Nas suas primeiras palavras após a confirmação da sua eleição como Presidente da República do Brasil, Lula da Silva afirmou-se como "um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira".

"Tentaram enterrar-me vivo e eu estou aqui", disse.

"Estou aqui para governar este país, numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus e com a ajuda do povo, vamos encontrar uma saída, para que este país possa voltar a viver democraticamente, harmoniosamente, e que a gente possa voltar a restabelecer a paz entre as famílias para construir o mundo que nós precisamos e o Brasil", salientou.

Lula da Silva prosseguiu: "Esta não é uma vitória minha nem do PT nem dos partidos que me apoiaram. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora".

Para Lula da Silva, a sua vitória mostra que "a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia, deseja mais e não menos inclusão social e oportunidades para todos, deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros, em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade e fraternidade".

Nesta corrida eleitoral, que terminou este domingo à segunda volta, a sua candidatura não enfrentou "um adversário", sustentou.

"Enfrentámos a máquina do Estado brasileiro colocada ao serviço do candidato da situação [o Presidente Jair Bolsonaro] para tentar evitar que ganhássemos", comentou.

No seu discurso, com várias referências a Deus e Jesus Cristo e por vezes interrompido para que Lula da Silva, 77 anos, bastante rouco, bebesse água, o político também recorreu ao humor, quando disse que ia colocar os óculos "para parecer intelectual", arrancando gargalhadas na plateia.

Cumprimentou Fernando Haddad, seu antigo ministro da Educação e derrotado por Tarcísio de Freitas, ex-membro do Governo de Jair Bolsonaro, na corrida para o governo estadual de São Paulo, felicitando-o pela "campanha extraordinária" e também a ex-senadora Marina Silva, que o apoiou.

Aos candidatos do PT derrotados, deixou uma palavra de alento: "A nossa luta não começa e não termina com a eleição. (...) O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa, combater a miséria é o combate da minha vida".

De acordo com os resultados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (STE) do Brasil, o antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva venceu a segunda volta da eleição presidencial deste domingo, derrotando o chefe de Estado em exercício, Jair Bolsonaro.

Cerca das 22:00 (hora de Cabo Verde) o STE deu a eleição como matematicamente definida.

Quando estavam apuradas 99,66% das secções, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Lula da Silva tinha 50,88% dos votos, contra 49,12% para Jair Bolsonaro (extrema-direita).

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos como Presidente, entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio do Planalto após uma vitória na segunda volta, a primeira na história democrática recente do Brasil contra um chefe de Estado recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já tinha sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).