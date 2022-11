Industrialização é a melhor maneira de transformar economias, diz UNECA

O secretário-executivo interino da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) disse hoje, na véspera da cimeira da União Africana, que a industrialização é o melhor canal para a transformação estrutural das economias.

"Transformar as estruturas económicas é um dos cinco pontos estratégicos para atingir os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável directamente alinhados com a industrialização inclusiva e sustentável", disse António Pedro, num debate à margem da cimeira da União Africana (UA), que termina sexta-feira em Niamey, no Níger.

"A transformação estrutural continua a ser um dos principais desafios para os países do Sahel, e a industrialização é o principal canal para o alcançar", defendeu.

O responsável salientou que oito dos 15 países que compõem a região do África Ocidental estão no Sahel e dados os desafios que enfrentam, "é extremamente importante que se invista na industrialização para mudar a narrativa desta parte do continente, que hoje é sinónimo de conflitos e necessidades humanitárias".

A cimeira da UA reúne os chefes de Estado e de Governo do continente, e tem como tema "A Industrialização de África: Empenho Renovado para uma Industrialização Inclusiva e Sustentável e Diversificação Económica".

A cimeira de alto nível convocado no âmbito da Semana da Industrialização Africana deverá adoptar uma declaração vincando a importância da industrialização e da transformação económica do continente e sobre como fazer progressos nestas áreas.

No âmbito da cimeira, haverá também uma sessão extraordinária do secretariado do Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AFCFTA, na sigla em inglês) que deverá lançar novas ferramentas de operacionalização do acordo e adoptar a segunda fase deste acordo que promete transformar as trocas comerciais entre os países africanos.