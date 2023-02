Ataque na Nigéria faz 41 mortos entre grupo de vigilância civil

Pelo menos 41 pessoas foram mortas esta quinta-feira, no norte da Nigéria, na sequência de uma emboscada por um grupo armado, segundo avançaram hoje os media locais com base em informações das autoridades.

O ataque aconteceu no estado de Katsina, no território dos bakori, onde civis do grupo de vigilância yansakai foram alvo de uma emboscada por um grupo de criminosos que os locais apelidam de 'bandidos' mas as autoridades classificam de terroristas.

O incidente começou na quarta-feira à noite quando homens armados com AK-47 atacaram uma casa e roubaram 50 vacas e 30 ovelhas, o que levou a que, no dia seguinte, membros yansakai de 11 aldeias bakori se juntassem para perseguir os agressores com o objectivo de recuperar os animais roubados.

"Seguiram o rasto dos bandidos até um local na floresta de Yargoje. Infelizmente, os terroristas planearam e lançaram uma emboscada coordenada com os yansakai", adiantou o porta-voz da polícia de Katsina, Gambo Isah, em comunicado.

O mesmo responsável precisou que "os bandidos dispararam e mataram 41 [membros da] yansakai", tendo ferido mais dois.

Os mortos e os feridos foram transportados para o hospital Geral de Kankara, adiantou Isah, acrescentando que foi montada uma operação para deter os culpados.

Os estados do centro e noroeste da Nigéria são frequentemente atacados por 'bandidos', um termo usado localmente para definir gangues criminosos que fazem assaltos em massa, roubos e sequestros em troca de resgastes.

A violência continua a ser uma realidade no país, apesar das promessas do Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, para acabar com este problema e de enviar mais forças de segurança para as áreas afectadas.