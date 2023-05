Projecto de jornalismo independente vence prémio Eisenhower Fellows’ Impact Award

O director executivo da Fundação de Mídia para a África Ocidental (MFWA, sigla em inglês), Sulemana Braimah, venceu o prémio Eisenhower Fellows’ Impact Award da Eisenhower Fellowships (EF), com projecto de jornalismo independente.

A organização justifica o prémio como reconhecimento pela implementação e operacionalização bem-sucedidos, no quadro da MFWA, do primeiro projecto de jornalismo independente, sem fins lucrativos e de responsabilidade pública de interesse público no Gana, o The Fourth Estate.

Através de um comunicado, o presidente da EF, George de Lama, destaca que "o Projecto de Jornalismo Investigativo do Fourth Estate está directamente ligado ao seu Programa de Bolsas de Estudo e produziu um impacto abrangente que inclui a promoção da transparência e boa governança, protecção da saúde pública e julgamento de criminosos”.

O prémio será entregue a Sulemana pelo ex-secretário de Defesa dos EUA e presidente da EF, Robert M. Gates, durante o Fórum Mundial do 70º aniversário da EF em San Francisco.

Sulemana Braimah deverá receber ainda 10 mil dólares para apoiar o trabalho do projecto The Fourth Estate.

A Eisenhower Fellowships foi criada em 1953, em homenagem ao presidente Dwight D. Eisenhower, o 34º Presidente dos Estados Unidos, por sua contribuição à humanidade como soldado, estadista e líder mundial.

A Media Foundation for West Africa é uma organização não governamental internacional com sede em Accra, Gana, fundada em 1997.

A fundação opera em 16 países com campanhas contra violações e ataques à liberdade de imprensa na África Ocidental e suporte ao jornalismo investigativo.