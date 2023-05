Justiça francesa vai julgar envolvidos na morte de migrantes no Reino Unido

A justiça francesa ordenou o julgamento num tribunal criminal de Paris de 19 homens acusados na investigação sobre a morte de 39 migrantes vietnamitas encontrados asfixiados num camião frigorífico no Reino Unido em 2019, declarou hoje uma fonte judicial.

De acordo com a fonte, que falou à agência de notícias AFP, os suspeitos - com idades compreendidas entre os 21 e os 58 anos e de nacionalidade vietnamita, francesa, chinesa, argelina e marroquina - vão ser julgados em Paris por um conjunto de crimes ligados a uma vasta rede de imigração ilegal do Vietname para a Europa, nos termos de uma decisão proferida na terça-feira por dois juízes de instrução franceses.

Esta tragédia, que aconteceu no Outono de 2019, lançou uma luz sobre os riscos que os migrantes correm nas mãos de redes de tráfico humano.

Na manhã de 22 de Outubro de 2019, as vítimas foram colocadas num camião frigorífico no norte de França, que foi transportado para o porto belga de Zeebrugge para cruzar o Canal da Mancha, antes de ser recolhido no Reino Unido por outro transportador.

Os corpos de 31 homens e oito mulheres, com idades entre 15 e 44 anos e todos do Vietname, foram descobertos mais tarde numa área industrial no condado de Essex, no sudeste de Inglaterra.

Após investigações que envolveram vários países, as autoridades policiais francesas concluíram que os 19 suspeitos - seis dos quais em prisão preventiva - eram responsáveis por organizar o transporte das vítimas e o alojamento temporário de migrantes na região de Paris.

De acordo com escutas telefónicas, estes homens referiam-se aos migrantes como "mercadorias" ou "frangos".

Todos serão julgados por auxílio à entrada, circulação ou permanência ilegal de estrangeiros em França, cometido através de grupo organizado, bem como vão responder por associação criminosa com vistas à prática de delitos puníveis com pena de prisão de dez anos.

Quatro dos acusados também serão julgados por homicídio culposo por violação manifestamente deliberada das obrigações de segurança, mas não por tráfico organizado de seres humanos, crime com penas até 20 anos, um processo.

Por outro lado, foi proferida a improcedência do processo por tráfico de seres humanos em grupo organizado, crime com pena de 20 anos.

Além da França, processos judiciais foram realizados no Reino Unido, Vietname e Bélgica.

Em Janeiro de 2021, a justiça britânica condenou a penas entre 13 e 27 anos de prisão quatro membros do grupo que organizou o transporte ilegal das 39 pessoas que morreram. No início de 2022, um cidadão vietnamita foi condenado a 15 anos de prisão na Bélgica pelo seu envolvimento no caso.