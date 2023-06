Delegação de congressistas norte-americanos inicia visita a Taiwan

Uma delegação de congressistas norte-americanos chefiada pelo presidente da Comissão das Forças Armadas, Mike Rodgers, está em Taiwan, onde se vai reunir com a chefe de Estado, Tsai Ing-wen, disseram hoje fontes oficiais.

Trata-se de uma das delegações mais numerosas dos Estados Unidos a visitar Taiwan nos últimos anos, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taipé em comunicado acrescentando que o grupo chegou ao país na terça-feira.

A Presidência de Taiwan confirmou que os representantes da delegação vão ser recebidos hoje pela chefe de Estado, Tsai Ing-wen.

De acordo com a agenda oficial divulgada pelo Instituto Americano de Taiwan, os congressistas dos Estados Unidos vão encontrar-se com outros altos funcionários de Taipé com quem vão abordar assuntos relacionados com a segurança regional, investimentos e relações comerciais.

O Instituto Americano de Taiwan disse ainda que a chegada dos congressistas enquadra-se numa visita "mais ampla" à região Indo-Pacífico.

O presidente da Comissão das Forças Armadas (House Armed Services Committee), Mike Rodgers, é acompanhado por Adam Smith, Joe Courtney, John Garamendi, Jill Tokuda, David Rouzer, Gary Palmer, Jim Moylan e Cory Mil, entre outros.

As visitas de representantes dos Estados Unidos a Taiwan têm sido regulares nos últimos anos, mesmo durante os períodos mais tensos nas relações entre Pequim e Washington.

Em Agosto do ano passado assinalou-se uma crise política provocada pela deslocação de Nancy Pelosi, na altura presidente do Congresso dos Estados Unidos, a Taipé.

Este ano, Pequim apresentou protestos contra a visita da Presidente de Taiwan a Los Angeles, Estados Unidos, com quem se reuniu com Kevin McCarthy, sucessor de Pelosi.

A República Popular da China reclama a soberania no Estreito da Formosa que considera "província rebelde" desde 1949 ano em que os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek (1887-1975) se refugiaram em Taiwan, após a vitória dos comunistas.

Os Estados Unidos, maior fornecedor de armamento a Taiwan, são o principal aliado internacional de Taipé.